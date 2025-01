Mogelijk serie-aanrander actief in Rotterdam

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht meerdere vrouwen te hebben aangerand in Rotterdam. Sinds half november zijn er bij de politie zes meldingen binnengekomen van aanrandingen.

De incidenten vonden plaats in het centrum en het noorden van de stad. Volgens de politie gebeurde het voornamelijk "tijdens uitgaansmomenten in de nachtelijke uren en vroeg in de ochtend".

Drie slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie heeft een "sterk vermoeden" dat het in alle gevallen om dezelfde dader gaat en is dringend naar de man op zoek.

Beelden verdachte gedeeld

Het zedenteam van de politie is een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek zijn camerabeelden naar voren komen waarop de verdachte te zien is. "We delen deze beelden in de hoop dat mensen de man herkennen", zegt de politie.

In een opsporingsbericht deelt de politie het signalement en een foto van de man. Volgens de politie is de verdachte tussen de 25 en 40 jaar oud en verplaatst hij zich vooral op de fiets.

Vrouwen opgeroepen alert te zijn

Behalve getuigen roept de politie ook slachtoffers op zich te melden. Volgens de politie kan het zo zijn dat meer vrouwen slachtoffer zijn geworden, maar zich nog niet hebben gemeld.

"We begrijpen dat een aanranding heel ingrijpend is en roepen slachtoffers op om zich alsnog te melden. Alle informatie in deze zaak kan helpen", aldus de politie.

In verband met de aanrandingen deed de politie vorige week al een dringende oproep aan vrouwen om extra alert te zijn, schreef omroep Rijnmond. "Deze oproep is op deze wijze gedaan omdat alle slachtoffers in deze zaak vrouwen zijn", zegt de politie. "Dat neemt niet weg dat we allemaal alert moeten zijn op een verdachte situatie."