Wielerbond UCI stelt boetes in voor juichende renners die sprintzege teamgenoot vieren

Wielrenners die in de laatste meters juichen voor een teamgenoot die de massasprint wint, krijgen met ingang van dit seizoen een boete. Het is een van de maatregelen die de internationale wielerunie UCI invoert om de sport veiliger te maken.

Het is in het wielrennen niet ongebruikelijk dat renners de sprintzege van hun teamgenoot vieren door één of beide armen in de lucht te steken. Vaak gaat het om renners die de sprint hebben aangetrokken. Maar ook verder naar achteren in het peloton zie je renners juichen, die in hun oortje hebben gehoord dat hun ploeggenoot heeft gewonnen.

Daar staat dus voortaan een boete op. Ook worden renners bestraft die de sprint opzettelijk proberen te vertragen en daardoor anderen in gevaar brengen, de sprintlijn aanhouden van andere renners of in het peloton hun handen van het stuur halen, bijvoorbeeld om te communiceren met de ploegleider.

100 tot 500 euro

De boetes kunnen oplopen van ruim 100 tot 500 euro in eendagskoersen of meerdaagse rittenwedstrijden. De beboete renner wordt ook nog eens teruggezet in de daguitslag en krijgt eventueel ook nog een gele kaart. Wordt de overtreding begaan in een meerdaagse wedstrijd, dan volgt mogelijk ook aftrek van punten in het sprint- en bergklassement.