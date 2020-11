Rechtbank gewraakt in Zeeuwse zaak tegen vrouw die dochters liet misbruiken

Een van de slachtoffers werd volgens justitie honderden keren door andere mannen misbruikt , onder meer in Belgische parenclubs. Ze zou daarbij zijn gedrogeerd met medicijnen, drugs en alcohol.

De 47-jarige vriend van de vrouw, Pascal P. uit Aardenburg, hoorde begin deze week zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen. De man is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar omdat bij hem stoornissen zijn vastgesteld, waaronder pedofilie. Volgens het OM is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Hij is al eens eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf.

Omdat de rechtbank is gewraakt, kan de zaak nu niet verder inhoudelijk worden behandeld. De advocaat van de vrouw wilde dat er onderzoek kwam naar de onwelwording van de verdachte tijdens een zitting vorige week. De rechter wees dat verzoek af, waardoor de advocaat partijdigheid vermoedt. Vandaag zou bekend worden welke straf het Openbaar Ministerie eist tegen de vrouw, schrijft Omroep Zeeland .

De rechtszaak tegen een 44-jarige vrouw uit Terneuzen die ervan verdacht wordt dat ze haar twee dochters jarenlang seksueel zou hebben laten misbruiken, is vandaag stilgelegd. De advocaat van de moeder vindt de rechtbank partijdig.

De vrouw bevestigde het misbruik van haar dochters, die beiden een andere vader hebben. "In het begin had je het gewoon niet door. Op den duur ga je de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ik schaam me gewoon kapot."

Ze ontkende een actieve rol te hebben gespeeld, maar justitie denkt daar anders over. De aanklager sprak van een "zieke relatie" tussen de twee. Uit berichtenverkeer is af te leiden dat de vrouw meewerkte aan het misbruik.

"Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters," schreef de vrouw aan de man, meldt Omroep Zeeland. De man reageerde met: "Ja, super, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

In een ander appgesprek schreef ze: "Zullen we samen nog een kind nemen? Dan kunnen we er lekker jong mee beginnen." De vrouw werd vorige week onwel tijdens de eerste zittingsdag. Volgens haar advocaat lijdt ze aan ernstig nierfalen.