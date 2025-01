Mini-Oosterscheldekering getest, kosten klimaatverandering lijken mee te vallen

Na bijna 40 jaar bescherming tegen hoogwater in Zeeland is de Oosterscheldekering toe aan een opknapbeurt. De 62 schuiven en de vele cilinders en stootkussens die de kering telt, moeten langzaamaan worden vernieuwd of vervangen om te blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Het kostenplaatje: honderden miljoenen euro's, in ruil voor nog vele jaren kustbescherming.

Onderzoeksinstituut Deltares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat in Delft een schaalmodel van de kering gebouwd en is aan het testen geslagen om te bepalen hoe de renovaties optimaal gedaan kunnen worden. En tot dusver levert dat een beeld op van niet alleen een flink prijskaartje: waar klimaatverandering doorgaans de kosten van dit soort renovaties gigantisch opstuwt, lijkt dat bij de Oosterscheldekering wel mee te vallen.

"Het beeld dat we hebben is dat destijds een heleboel is gemeten en berekend, dat er heel gedegen werk is gedaan", legt expert-adviseur Martijn de Jong van Deltares uit. "Men heeft ook sommige dingen naar boven toe afgerond." Kortom: hoewel men in de jaren 70 en 80 niet zoveel wist over de zeespiegelstijging als nu, hebben de afrondingen naar boven wel ruimte opgeleverd om een onvoorziene stijging wat op te vangen.

Watersnoodramp

De Oosterscheldekering werd in 1986 geopend. Het Deltawerk - kosten destijds: zo'n 7 miljard gulden - werd gebouwd in reactie op de Watersnoodramp van 1953, toen een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij leidde tot een enorme overstroming die aan 1836 mensen en tienduizenden dieren het leven kostte.

Bij de opening in 1986 werd met enige verbazing vastgesteld dat de bouwers met de hand flacons groene zeep in het bouwwerk goten om de laatste schuif te plaatsen: