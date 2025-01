'40 doden bij luchtaanval op dorp in Myanmar'

Bij een luchtaanval in Myanmar zijn veertig mensen omgekomen en nog eens twintig mensen gewond geraakt. Dat zegt de rebellengroep Arakan Army (AA) tegen persbureau AP. Volgens de rebellengroep werd de aanval uitgevoerd door het leger van Myanmar.

De aanval was gisteren in een dorp op het schiereiland Ramree in de westelijke deelstaat Rakhine. Daar strijden het leger en het AA al langer tegen elkaar om de macht.

Volgens het AA bombardeerde een straaljager het dorp. Daarbij zouden meer dan 500 huizen zijn verwoest. Het nieuws kan niet onafhankelijk geverifieerd worden, doordat het gebied grotendeels van de buitenwereld is afgesloten.

Bloedige strijd

In Rakhine is al jaren een bloedige strijd gaande. Die begon nadat het leger de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi in 2021 had afgezet. De deelstaat Rakhine is grotendeels in handen van het Arakan Army.

In Rakhine wonen ook de Rohingya, een moslimminderheid die vervolgd en gediscrimineerd wordt door zowel de AA als het militaire regime. Beide worden door de Verenigde Naties beschuldigd van mensenrechtenschendingen.