Biden en oud-presidenten VS bij staatsbegrafenis Jimmy Carter

In Washington is de staatsbegrafenis van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter geweest. De uitvaartdienst in de National Cathedral van de Amerikaanse hoofdstad werd door honderden mensen bijgewoond, onder wie de huidige president Joe Biden en de oud-presidenten Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton en George W. Bush.

Biden sprak een lofrede over zijn voorganger uit. Carters belangrijkste eigenschap was volgens Biden "karakter, karakter, karakter". "Jimmy Carters vriendschap leerde me dat een sterk karakter meer betekent dan een titel of de macht die we hebben."

De twee hadden een goede band. Ze waren partijgenoten en Biden was in de jaren 70 de eerste Democratische senator die Carters kandidatuur voor het presidentschap steunde. "Vandaag de dag denken velen dat hij uit een vervlogen tijdperk komt, maar in werkelijkheid was hij zijn tijd ver vooruit", sprak Biden. "Ik mis hem, maar ik vind troost in de wetenschap dat hij en zijn geliefde Rosalynn herenigd zijn."

Militaire dragers

Voor de plechtigheid werd de kist met het lichaam van Carter van het Capitool naar de kathedraal gereden en door militaire dragers binnengebracht. De kist stond daarvoor twee dagen in het Capitool opgebaard. Tienduizenden Amerikanen hebben gebruikgemaakt van de gelegenheid om daar afscheid van hem te nemen.

Carter stond bekend om zijn niet aflatende inzet voor de vrede. Dat leverde hem in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede op. "Dit is een triest moment", zei een vrouw die 450 kilometer reisde om erbij te zijn. "Het is het einde van een tijdperk, ik denk dat we het geloof in de mensheid, in onze presidenten verloren hebben."

Georgia

Na de plechtigheid wordt het lichaam van Carter overgebracht naar Plains in de staat Georgia. Hij groeide daar op een pindaboerderij op en woonde er nog altijd.

Carter (100) stierf op 29 december thuis in het bijzijn van zijn familie. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Hij was de 39e president (1977-1981) van de VS. Zijn ambtstermijn werd getekend door economische tegenslag, het tekenen van vrede tussen Israël en Egypte en de gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel in Iran. In 1981 moest hij plaatsmaken voor de Republikein Ronald Reagan.