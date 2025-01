Verslavingsdeskundigen willen minimumleeftijd voor vapen van 18 naar 21

Maatregelen om het vapegebruik in te dammen zijn al genomen. Zo geldt sinds 1 januari 2024 een verkoopverbod op vapes met een smaakje en worden er eisen gesteld aan het maximale nicotinegehalte. Maar het lijkt niet te helpen: een op de vijf jongeren tussen de 12 en 25 heeft het afgelopen jaar gevapet.

Afgelopen oktober trokken kinderartsen al aan de bel. Zij maken zich vooral zorgen over de smartvape. Een e-sigaret waar je niet alleen mee kan vapen, maar ook bellen, appen, muziek luisteren en spelletjes spelen. "Het is een ongelooflijk verknipt apparaat", zei kinderlongarts Sophie Cohen toen. "Ongeveer alles waar een kind verslavingsgevoelig voor is, stoppen ze in één doosje."