Bochum wint achter groene tafel: reglementaire zege na aansteker op hoofd keeper

De tuchtcommissie van de Duitse bond heeft VfL Bochum een reglementaire zege (0-2) toegekend op 1. FC Union Berlin.

Het duel op 14 december in Berlijn was in 1-1 geëindigd, maar vanwege een incident met keeper Patrick Drewes had Bochum de wedstrijd eigenlijk niet willen uitspelen.

Drewes werd in blessuretijd op zijn hoofd geraakt door een uit het publiek gegooide aansteker en kon niet verder. Na een onderbreking van bijna een half uur speelden de bezoekers de wedstrijd onder protest uit.