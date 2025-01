Advocaten Taghi willen nieuwe rechters vanwege 'vooringenomenheid'

De wrakingskamer in Amsterdam buigt zich morgenochtend over een verzoek van de advocaten van Ridouan Taghi. Die willen dat de rechters van het gerechtshof worden vervangen na een uitspraak van vanmorgen. Het hof oordeelde dat de advocaten van Taghi geen extra tijd krijgen om de grote strafzaak voor te bereiden.

Het hof geeft de advocaten tot eind dit jaar de tijd. Dan begint de inhoudelijke behandeling. Het duo had om zestien maanden gevraagd om het ruim 80.000 pagina's tellende strafdossier te lezen. Dat vindt het hof te veel.

Door de uitspraak hebben de advocaten geen vertrouwen meer in de rechters. Ze noemen het hof vooringenomen, omdat ze naar hun mening niet genoeg tijd krijgen. Ook voelen de advocaten zich niet serieus genomen. Ze hadden vorig jaar al gezegd dat ze de verdediging zouden neerleggen als ze niet meer tijd zouden krijgen.

Het hof zegt naar meer te hebben gekeken dan alleen het aantal pagina's van het strafdossier. Zo is in het oordeel ook de complexiteit van de zaak meegenomen en de fase waarin de zaak zich bevindt.

Eerdere advocaten

Het is niet duidelijk of de wrakingskamer morgen meteen met een uitspraak komt. Als de advocaten gelijk krijgen, moeten nieuwe rechters de strafzaak behandelen. Als dat niet gebeurt, kan de zaak gewoon verder met voorbereidende zittingen die gepland staan voor februari.

Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen in november de verdediging van Taghi over. Hij zat toen al sinds de zomer zonder verdediging, nadat de laatste van zijn drie vorige advocaten het werk had neergelegd.

De zaak tegen Taghi is een hoger beroep. Vorig jaar werd hij samen met twee anderen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In totaal zijn er veertien verdachten in het Marengo-proces, dat over meerdere moorden gaat.