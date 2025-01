Ook na de sneeuw van vandaag nog flinke kans op gladheid

De sneeuw van afgelopen nacht en ochtend is voorbij, de zon is doorgebroken. Je zou bijna denken dat het gevaar voor gladheid is geweken. Maar dat is zeker niet zo; het blijft ook vanavond, in de nacht en morgenochtend oppassen.

We krijgen namelijk met lage temperaturen te maken; in het binnenland liggen de minima rond of net onder nul. Alleen in het noordwestelijke kustgebied blijven de temperaturen ruim boven nul.

Daarbij trekken er vanaf de Noordzee flinke buien over het land. Vlak bij zee regent het, maar landinwaarts valt ook (natte) sneeuw. Hoe zuidoostelijker in het land, hoe groter de kans dat er iets van blijft liggen.

Regen spoelt strooizout weg

Dit betekent dat er komende avond en nacht een flinke kans op gladheid is, hetzij door bevriezing van natte weggedeelten, hetzij door sneeuw die even blijft liggen. Dat laatste is minder verraderlijk, omdat sneeuw opvalt, maar een bevroren wegdek is minder zichtbaar en dat maakt het gevaarlijker.

Overigens moet je bij gladheid niet alleen aan wegen denken. Ook op de stoepen kan het voor voetgangers vervelend glad zijn.

"Maar er moet toch gestrooid zijn?", klinkt het al snel. Dat gebeurt op veel plaatsen natuurlijk ook, maar niet overal. Daarbij kan een stevige bui het zout verdunnen, waardoor het zout bij dalende temperaturen na een bui bevriezing niet meer kan voorkomen.

Dit kan heel plaatselijk het geval zijn, bijvoorbeeld eerder deze week in Groningen. Gladheid valt dus nooit 100 procent te voorkomen.

Morgen overdag lopen de temperaturen op tot boven nul. De buiigheid neemt af, de zon schijnt vaker en in de loop van de dag verdwijnt dan ook de kans op gladheid - in elk geval tijdelijk.