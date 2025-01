Legerleider Joseph Aoun gekozen als nieuwe president van Libanon

Correspondent Daisy Mohr over de stemming:

"Het land is zwaar verdeeld. De verschillende politieke groepen binnen Libanon hebben hun eigen belangen en voorkeurskandidaat. Er is heel veel gebeurd de afgelopen maanden en Libanon staat op een kruispunt. Hezbollah is door de oorlog met Israël verzwakt en hun belangrijke bondgenoot Assad is gevallen. Er is behoefte aan een president die met de internationale gemeenschap door een deur kan. Veel Libanezen hopen vooral dat dit een kans is om Libanon uit het slop te halen en op de rails te krijgen.

De stemming komt op een spannend moment in de regio. De gekozen president is een illustratie van de weg die Libanon de komende tijd hoopt in te slaan. Een soort test van de machtsbalans op een moment dat Hezbollah zulke grote klappen heeft gekregen."