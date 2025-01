Inspectie onderzoekt dodelijk steekincident Den Dolder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt een onderzoek in naar het incident waarbij een 76-jarige vrouw vorige week werd doodgestoken in Den Dolder. De verdachte van de steekpartij is een patiënt van een psychiatrische kliniek in het dorp.

In een verklaring zegt de inspectie snel na de steekpartij contact te hebben opgenomen met de zorginstelling Fivoor, waarvan de kliniek is. Fivoor gaat de zaak zelf onderzoeken, maar in dit geval wil de inspectie zelf ook onderzoek doen, "omdat de maatschappelijke commotie groot is over wat er is gebeurd".

Oude wonden

De vrouw werd op 2 januari neergestoken, niet ver van het terrein van de kliniek. De 27-jarige verdachte werd een dag later aangehouden. Hij was niet uit de instelling ontsnapt, maar mocht buiten het terrein zijn, liet Fivoor weten.

Buurtbewoners reageerden geschokt op de dood van de vrouw. In 2017 werd een jonge vrouw, Anne Faber, gedood door iemand die ook in de kliniek in Den Dolder werd behandeld. Volgens burgemeester Joyce Langenacker opende het incident oude wonden.

De Belangenvereniging Den Dolder is "verbijsterd dat dit weer kon gebeuren" en vraagt om een duidelijk plan waarin dodelijke incidenten in de toekomst niet meer voorkomen.

Half jaar

Fivoor heeft volgens de IGJ laten weten het onderzoek op prijs te stellen, zodat de onafhankelijkheid van het eigen onderzoek dan geen onderwerp van discussie is.

Het onderzoek zou binnen een half jaar afgerond moeten zijn.