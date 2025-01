Venezolaanse oppositieleider is een dag voor inauguratie Maduro op de Caraïben

Een dag voor de geplande inauguratie van de zittende Venezolaanse president Maduro is zijn tegenstrever, de gevluchte oppositieleider González, op bezoek in de Dominicaanse Republiek. Of hij van plan is door te reizen naar Venezuela is onduidelijk. Eerder gaf hij aan ondanks een lopend arrestatiebevel op 10 januari te zullen terugkeren om in plaats van Maduro aan te treden als president.

De oppositie wil vandaag in hoofdstad Caracas een grote betoging organiseren om de verkiezingswinst van González op te eisen. Na de verkiezingen van juli riep de kiesraad Maduro uit tot winnaar, maar de oppositie concludeerde na eigen tellingen dat hun kandidaat de winst in de wacht had gesleept. De kiesraad maakte die tellingen nooit openbaar. Waarnemers waren niet welkom.

'Moordcomplotten'

Of het de oppositie lukt om veel mensen op de been te krijgen die niet willen dat Maduro morgen aan zijn derde regeringstermijn van zes jaar begint, is de vraag. Protesten na de verkiezingen werden handhandig neergeslagen. Er vielen zeker 27 doden en de autoriteiten arresteerden rond de 2000 betogers. Van hen heeft de regering er deze week naar eigen zeggen zo'n 1500 vrijgelaten.

Tegelijk zijn er berichten over nieuwe arrestaties, ook van buitenlanders, onder meer uit de Verenigde Staten, Oekraïne en Colombia. Die aanhoudingen houden volgens de regering verband met coupplannen en moordcomplotten gericht tegen Maduro. Venezuela beschuldigt buitenlanders en westerse landen vaker van dergelijke plannen.

Bij Biden op bezoek

De populaire oppositiepoliticus Machado heeft aangekondigd bij de protesten aanwezig te zijn. Ze werd vorig jaar uitgesloten van verkiezingsdeelname, waarna de oppositie besloot om González als presidentskandidaat naar voren te schuiven. Machado zit al maanden ondergedoken. "Ik zou deze dag voor geen goud willen missen", zei ze op een online persconferentie. "Venezuela zal vrij zijn. Voor, op of na 10 januari; het gaat gebeuren."