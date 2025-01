Japanner bekent plan om nucleair materiaal naar Iran te smokkelen

Een man die zich voordeed als de leider van een Japans misdaadsyndicaat heeft bij een rechtbank in New York bekend dat hij uranium en plutonium van Myanmar naar Iran wilde smokkelen. Hij liep tegen de lamp omdat hij niet met Iran bleek te hebben onderhandeld, maar met de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA.

De DEA hield Takeshi Ebisawa al zeker sinds 2019 in de gaten in verband met grootschalige smokkel van drugs naar de VS en wapens naar Myanmar. Tijdens dat onderzoek wist een agent contact met hem te leggen door zich voor te doen als wapen- en drugshandelaar.

Ebisawa stelde de DEA-agent voor dat hij vanuit Myanmar drugs naar de VS zou smokkelen in ruil voor zware militaire wapens, waaronder luchtdoelraketten. Die zouden dan naar de rebellen in Myanmar gaan. Uit de verklaring van het Amerikaanse OM blijkt niet dat dit plan daadwerkelijk is uitgevoerd.

Nucleair materiaal

In 2020 zei de Japanner tegen de DEA-agent dat hij via een rebellenleider in Myanmar aan een grote hoeveelheid nucleair materiaal kon komen, die hij aan een derde partij wilde doorverkopen. Met de opbrengst zouden dan meer wapens worden gekocht.

Om zijn bewering kracht bij te zetten, liet hij foto's zien van steenachtig materiaal met daarnaast uitslaande geigertellers, waarmee radioactieve straling wordt gemeten.