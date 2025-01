Van Leuven zet darten op lager pitje: 'Worstel met mijn mentale gezondheid'

Dartster Noa-Lynn van Leuven zet het professioneel darten tijdelijk op een lager pitje. Dat laat ze op Instagram weten. Ze worstelt te veel met haar mentale gezondheid. "Dit is niet het einde van mijn reis, maar juist een stap terug om daarna weer vooruit te gaan", schrijft de dartster.

Van Leuven was vorig jaar de eerste Nederlandse vrouw en eerste trans persoon ooit die zich wist te plaatsen voor het WK darts (PDC). Op dat WK verloor ze in de eerste ronde van landgenoot Kevin Doets.

Woensdag werd de dartster uitgeschakeld op Q-School, een toernooi waar ze een tourcard wilde veiligstellen voor het komende jaar. Met een tourcard had Van Leuven mee kunnen doen aan vloertoertoernooien van de PDC.

Via die vloertoernooien kunnen darters zich plaatsen voor de tv-toernooien waar veel geld te verdienen is, zoals de Grand Slam of Darts en het WK. Dat gaat dus nu niet, waardoor een bestaan als profdartster niet mogelijk is.

"Mijn gedachten waren er niet helemaal bij. Ik ben al maanden aan het worstelen met mijn mentale gezondheid", zegt ze op haar sociale media. "En elk toernooi heb ik daar last van. Ik wilde dat aan de kant zetten, maar dat lukte deze keer niet meer."

Veel negatieve reacties

Terwijl Van Leuven opklom in de (inter)nationale dartswereld, kreeg ze veel negatieve reacties. Zo stapten Anca Zijlstra en Aileen de Graaf vorig jaar uit het Nederlands team omdat ze niet met een "biologische man" in het team wilden spelen.

Daarnaast krijgt de dartster op sociale media haat over zich heen. "Mensen zeggen dan bijvoorbeeld dat ik moet oprotten", zei ze eerder al tegen de NOS.