Internationale verzekeraar slaat alarm na jaar vol natuurgeweld

Het afgelopen jaar hebben natuurrampen wereldwijd 320 miljard dollar schade veroorzaakt. Dat staat in een rapport van de Duitse herverzekeringsgigant Munich Re. 140 miljard dollar van de schade was verzekerd.

De schade is veel hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie is dat gemiddelde 236 miljard, waarvan 94 miljard verzekerd. In 2023 ging het om 268 miljard dollar, waarvan 106 miljard verzekerd.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen een herverzekering afsluiten om zich te beschermen in geval van grote schadeclaims, bijvoorbeeld bij hoge bedragen of een reeks claims. 2024 was voor de verzekeringsindustrie het op twee na duurste jaar sinds 1980.

Hoge kosten klimaatrampen

Klimaatrampen waren verantwoordelijk voor 93 procent van de totale verliezen. Tropische stormen kostten de industrie vorig jaar het meest, en dan vooral de orkanen Helene en Milton, die kort na elkaar over de Amerikaanse staat Florida raasden. Helene alleen al zorgde voor 56 miljard dollar aan schade.

Daarna volgt de aardbeving in Japan als de duurste ramp van vorig jaar. Overstromingen in de Spaanse regio Valencia leidden in Europa tot de grootste schade, aldus Munich Re. Ook de overstromingen in Duitsland en Centraal-Europa waren kostbaar.

De grote bosbranden die momenteel woeden in Los Angeles dreigen tot de meest kostbare natuurrampen in de VS ooit te behoren, met naar schatting tientallen miljarden aan schade.

Vorig jaar kwamen ongeveer 11.000 mensen om het leven als gevolg van klimaatrampen, schrijft de herverzekeraar. Dit ligt iets onder het jaarlijkse gemiddelde. De meeste doden vielen in Zuidoost-Azië en de dodelijkste ramp was tyfoon Yagi, met ongeveer 850 slachtoffers.

'Actie nodig'

Munich Re grijpt de cijfers aan om alarm te slaan over klimaatverandering. "Geen enkel jaar heeft de consequenties van klimaatverandering zo pijnlijk duidelijk gemaakt", schrijft de herverzekeraar. Het bedrijf wijst erop dat 2024 het warmste jaar ooit gemeten is.

Volgens hoofd klimaatwetenschappen Tobias Grimm van Munich Re moeten alle landen actie ondernemen, voornamelijk om degenen die het meest kwetsbaar zijn voor natuurgeweld te beschermen. "De weermachine van onze planeet gaat in een hogere versnelling. Iedereen betaalt de prijs voor weerextremen, maar voornamelijk landen met minder verzekeringen of overheidssteun."