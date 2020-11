Dode zeezeiler bij Texel na 25 jaar geïdentificeerd

Na 25 jaar is de identiteit bekend van een zeezeiler die dood werd gevonden op een zandplaat ten westen van Texel en Den Helder.

Het blijkt te gaan om een 59-jarige man uit het Zweedse Sundsvall die Hans heette, meldt de politie. Hij was in juli 1995 met zijn boot aangespoeld op het eilandje Noorderhaaks. Volgens de politie was hij verdronken. De man ligt anoniem begraven op een kerkhof in Den Helder.