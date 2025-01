Wetenschappers op Antarctica boren ijskern van 3 kilometer op

Op Antarctica heeft een team van wetenschappers na tien jaar boren een ijskern van bijna 3 kilometer lang naar boven gehaald. Daarmee hebben ze ijs bereikt dat minstens 1,2 miljoen jaar oud is.

Ze willen het ijs onderzoeken om meer te weten te komen over hoe de atmosfeer en het klimaat van de aarde zijn veranderd. Zo kan de kilometerslange ijsstaaf inzicht geven over wanneer de ijstijd op Antarctica begon, zegt glacioloog Carlo Barbante, die bij het project betrokken was. En over wanneer de ijstijdcycli zich vertraagden van eens in de 41.000 jaar naar eens in de circa 120.000 jaar.

Technologisch hoogstaande operatie

Tussen het ijs en de rotsbodem op 2,8 kilometer diepte bevindt zich ook een tussenlaag met sediment, micro-organismen, virussen en bacteriën. "Dat kan ons veel leren over hoe leven zich ontwikkelde in deze ver vervlogen tijden", zegt Barbante.

Het naar boven halen van de ijskern was een technologisch hoogstaande operatie. De wetenschappers werkten in ploegendiensten om het ijs in delen van zo'n 4 tot 5 meter lang naar boven te halen met een soort enorme appelboor.

"Je kunt je voorstellen dat het niet makkelijk is om hier te werken", zegt een andere betrokken onderzoeker, Federico Scoto. "Wij werken elke dag onder extreme omstandigheden. De temperatuur was nooit hoger dan -26, -27 graden Celsius." In de koude winters kon er helemaal niet geboord worden.

Broeikasgassen

Dankzij de analyse van eerder naar boven gehaalde delen van de ijskern is al vastgesteld dat de concentraties broeikasgassen, zoals koolstofdioxide en methaan, nooit de niveaus hebben overschreden die sinds het begin van de Industriële Revolutie zijn gezien.

"Vandaag zien we koolstofdioxidegehaltes die 50 procent hoger liggen dan de hoogste niveaus die we de afgelopen 800.000 jaar hebben gehad", aldus Barbante.

Het ijs wordt nu in kleinere stukken gezaagd en per slee naar de rand van Antarctica gebracht. Daarna wordt het per boot naar Europa vervoerd voor verder onderzoek. De staven moeten tijdens de hele reis tot -50 graden gekoeld blijven. Naar verwachting zijn alle onderzoeken over twee jaar klaar.