Tientallen doden bij strijd in Syrië tussen Koerden en pro-Turkse milities

In het noorden van Syrië zijn bij gevechten tussen pro-Turkse milities en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), geleid door de Koerden, tientallen doden gevallen. Dat zegt de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mensenrechtengroep SOHR.

Volgens SOHR was aan het front ten oosten van Aleppo een staakt-het-vuren van kracht, maar is de strijd op twee plaatsen opgelaaid. Inzet is de controle over een stuwdam over de Eufraat en een noordelijker gelegen brug over dezelfde rivier.

De pro-Turkse milities worden gesteund door de Turkse luchtmacht. Bij de strijd zouden zeker 37 mensen zijn omgekomen, volgens SOHR vooral onder de pro-Turkse aanvallers die de dam en de brug in handen proberen te krijgen. Onder de doden zouden ook vijf burgers zijn.

Steun van de VS

De strijd tussen beide groepen laaide vorige maand weer op, tegelijk met de opstand van de rebellen uit Idlib tegen het regime van Assad.

De SDF had de afgelopen jaren een groot aandeel in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat en heeft nog altijd steun van de VS. De Amerikanen willen voorkomen dat IS zich herstelt.

In het SDF-gebied zijn ook Amerikaanse militairen gestationeerd. Aankomend president Trump wil hen terughalen. De Amerikaanse minister van Defensie Austin zei gisteren dat ze moeten blijven om te garanderen dat de duizenden IS'ers die door de SDF gevangen worden gehouden, blijven vastzitten.

Spanning met Turkije

De Amerikaanse steun voor de SDF leidt tot spanning in de relatie met Turkije. Dat ziet de SDF als een bondgenoot van de Turks-Koerdische terreurgroep PKK. Turkije wil de SDF uit het Turks-Syrische grensgebied verdrijven en dreigt zijn leger over de grens te sturen.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Bass is vandaag en morgen in Ankara voor overleg met zijn Turkse collega.