Kok niet verbaasd over aanwijsplek voor EK: 'Na goede dag op NK sprint wel terecht'

"Voor mij was de NK al een soort bonus", vertelt Kok daags voor de EK sprint in Thialf. "Ik had toen nog maar drie weken op het ijs gestaan."

In bescherming genomen

Dat Kok op dag twee niet meer aan de start verscheen, waardoor ze zich niet rechtstreeks kon plaatsen voor de EK, was niet helemaal haar eigen keuze. "Als het aan mij had gelegen, had ik dag twee nog wel gereden. Maar dan had ik mezelf helemaal over de kop gereden en zou ik er weer afgelegen hebben."

Dus de wereldkampioene 500 meter is blij dat haar ploeg Reggeborgh haar in bescherming heeft genomen. "Want daarna voelde ik me echt weer oké. En dan kun je ook toewerken naar een EK. Als je je op een NK al helemaal over de kop rijdt, dan heb je helemaal niks."

Bij die EK is Kok in elk geval van plan wel alle vier de afstanden te rijden. "Het is honderd procent zeker dat ik alles rij, tenzij ik mijn been breek of zo."