Overlast maar ook sneeuwpret in zuiden van het land

Vanochtend gold vanaf 06.00 uur code oranje vanwege sneeuw en gladheid in zowel Limburg als Noord-Brabant. In Zuid-Limburg viel gisteravond tussen de 5 en 8 centimeter sneeuw en het KNMI meldt nu dat het daar nog tot aan het begin van de middag blijft sneeuwen. Daarom blijft de code oranje in die provincie nog gelden. In Brabant is die waarschuwing nu teruggebracht naar code geel.

In delen van Oost-Brabant, het zuiden en oosten van Gelderland en in Twente kan het de komende uren nog plaatselijk glad zijn door sneeuw, meldt het weersinstuut.

In alle provincies behalve op de Waddeneilanden, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland geldt nu code geel tot morgenochtend vanwege bevriezing van sneeuwresten en gladheid door een enkele winterse bui. De sneeuw trekt de komende uren naar Duitsland weg.

Afgelopen nacht is in Limburg flink gestrooid om de wegen begaanbaar te houden: