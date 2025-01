Scheidsrechters gaan VAR-beslissingen tijdens bekerduels uitleggen aan publiek

Vanaf volgende week gaan scheidsrechters in het voetbalstadion VAR-beslissingen uitleggen aan het publiek. De proef met de zogeheten on-field-announcements wordt in het KNVB-bekertoernooi gehouden.

"Als een VAR ingrijpt dan zal een scheidsrechter niet alleen naar de kant gaan om de beelden te bekijken en mogelijk zijn beslissing te herzien, maar ook zijn beslissing communiceren aan het publiek en de televisiekijkers", vertelt scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen.

De bedoeling is dat het publiek zo meer inzicht krijgt in de totstandkoming van een beslissing waarbij de videoscheidsrechter betrokken is.

In het Europese voetbal werd al eerder geëxperimenteerd met het toelichten van beslissingen van de arbitrage. In 2023 gebeurde het al tijdens het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland en deze week werden de on-field-announcements ook in Engeland, tijdens de League Cup, geïntroduceerd.

Bekijk hier de uitleg van scheidsrechtersbaas Van Meenen en de beelden van de proef tijdens het WK in 2023: