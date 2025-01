Baby geboren op migrantenboot op weg naar Lanzarote

Het was maandag Driekoningendag, een dag die lokaal met cadeautjes voor kinderen wordt gevierd. "Dit was het mooiste geschenk dat we konden krijgen", zei de piloot van de helikopter. Of de vader ook aan boord was, is niet bekend.

De migrantenroute van Noordwest-Afrika naar de Canarische Eilanden is zeer gevaarlijk. De eilanden horen bij Spanje. Het zijn vooral migranten uit Mali, Senegal en Marokko die via deze route tot het Europese vasteland toegelaten hopen te worden.

Vorig jaar kwam het recordaantal van 46.843 migranten op de Canarische Eilanden aan. Volgens de Spaanse hulporganisatie Caminando Fronteras zijn meer dan 10.500 migranten verdwenen op zee.