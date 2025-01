9/1 in Nieuwsuur: Musk en Europese politiek • Brand Los Angeles

Brand Los Angeles

De aanhoudende natuurbranden in Los Angeles hebben inmiddels zo'n 2000 gebouwen in as gelegd of beschadigd. Daarnaast is er aan ruim 100.000 mensen gevraagd om hun huizen te verlaten. Door de branden, die nu al gelden als de meest verwoestende in de geschiedenis van de Amerikaanse stad, zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. De kans is aanzienlijk dat in uitgebrande gebouwen nog meer lichamen worden gevonden.