Omroep Zwart: wij hebben de grens van 50.000 leden bereikt

Omroep Zwart heeft naar eigen zeggen 50.000 betalende leden en daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om toe te treden tot het publieke omroepbestel. De Amsterdamse rapper Akwasi en filmregisseur Gianni Grot zijn de initiatiefnemers van de omroep, die streeft naar "een juiste afspiegeling van de samenleving bij de publieke omroep, zowel voor als achter de schermen."

Het woord 'zwart' in de naam refereert aan "alle kleuren samen", aldus de omroep. "Zwart heeft vaak een negatieve connotatie: zwartgallig, zwartkijker. Terwijl het iets vrolijks kan zijn, iets moois." Ook wil de omroep mensen met verschillende opleidingen en ervaringen samenbrengen en "openstaan voor iets dat anders is, en iemand die anders is."

Onder anderen kickbokser Remy Bonjasky, acteur Achmed Akkabi en presentatrice Tanja Jess hebben op sociale media hun steun uitgesproken. De mijlpaal van 50.000 betalende leden is volgens de aspirant-omroep pas het begin. "Het kan ook niet anders dan dat we de komende weken nog hard zullen doorgroeien", zeggen de initiatiefnemers.

Andere omroepen

Onder meer Ongehoord Nederland en Omroep Groen proberen ook een plek te bemachtigen in het bestel. Ook bestaande omroepen zoals Human en Max maken deze maanden reclame om voor 1 januari aan nieuwe leden te komen.