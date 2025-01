Oprichter Franse site die werd gebruikt door verkrachters opgepakt

In Frankrijk is de oprichter van de website opgepakt die Dominique Pelicot gebruikte om mannen te ronselen voor het verkrachten van zijn toenmalige vrouw Gisèle. De chatsite, met de naam Coco, werd al in juni door de autoriteiten gesloten.

De arrestant is de 44-jarige Isaac Steidl. Hij werd gezocht door de politie en zou vanuit het buitenland naar Parijs zijn afgereisd om zichzelf aan te geven. De Coco-site werd gebruikt door criminelen die volgens justitie betrokken waren bij duizenden misdaden, waaronder verkrachting, moord en kindermisbruik.

Franse media berichten dat Steidl de site in 2003 opzette, kort na zijn afstuderen. De website zou bedoeld zijn om romantische dates te organiseren, maar al gauw kwamen er criminelen op af, onder wie drugsdealers en zedendelinquenten.

Tegoeden bevroren

De Franse politie heeft zo'n vijf miljoen euro bevroren die gekoppeld is aan de website. Het geld zou staan op rekeningen in Duitsland, Nederland, Hongarije en Litouwen.

Naar verluidt heeft Steidl zijn Franse nationaliteit opgegeven en is hij nu Italiaan. Hij zou afgelopen tijd in Oost-Europa hebben verbleven. Vorig jaar werd Steidl al eens verhoord in Bulgarije.

Dominique Pelicot werd vorige maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor het jarenlang verkrachten van zijn vrouw Gisèle Pelicot en het aanzetten tot verkrachting van zijn vrouw. Hij liet tientallen mannen zijn vrouw misbruiken terwijl zij buiten westen was gebracht met drugs. Tientallen andere mannen zijn in de zaak veroordeeld tot lagere celstraffen.