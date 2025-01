Leeuwin Lalana in Diergaarde Blijdorp dood door kattenleukemie

Diergaarde Blijdorp heeft besloten de 15-jarige leeuwin Lalana te laten inslapen. Het dier had het besmettelijke FeLV-virus, ook wel kattenleukemie. Vanwege haar leeftijd verslechterde haar situatie snel. Ze was naast de leeuw Wishu de enige Aziatische leeuw in de dierentuin.

Afgelopen vrijdag werd Lalana ineens erg ziek. "Ze at niet, had braakklachten, bewoog bijna niet meer en liet haar urine lopen", aldus Diergaarde Blijdorp. In overleg met de dierenarts is besloten het dier uit haar lijden te verlossen.

De ziekte werd in november ontdekt bij Lalana tijdens een vruchtbaarheidsonderzoek. Tijdens die controle werd ook bloed afgenomen. Sinds de diagnose werd de leeuwin goed in de gaten gehouden.

Het gaat niet om een zeldzaam virus, zegt de dierenarts van Blijdorp. "Het komt wereldwijd bij heel veel, zo niet alle, katachtigen voor. Dus ook onze huiskatten."

Wishu

Of leeuw Wishu de ziekte ook heeft, is nog onduidelijk. "Wishu wordt in de gaten gehouden en het bloed dat we van hem hebben, wordt onderzocht. Als het daarin zichtbaar is, weten we voldoende. Zo niet, dan moeten we opnieuw bloed van hem afnemen", aldus de dierenarts.

Het is lastig om een bloedonderzoek uit te voeren bij leeuwen, vandaar dat dit doorgaans gebeurt wanneer de dieren andere medische onderzoeken ondergaan.

Als Wishu symptoomvrij is, wordt er een nieuwe partner voor de 3-jarige leeuw gezocht. De leeuw was anderhalf jaar een stel met Lalana.

De dierentuin hoopte dat de twee leeuwen samen welpjes zouden krijgen. Dat leek vanwege de leeftijd van Lalana niet vanzelf te gaan, daarom onderging het dier vorig jaar een vruchtbaarheidsonderzoek.

Bedreigde diersoort

De Aziatische leeuw wordt met uitsterven bedreigd. Diergaarde Blijdorp is stamboekhouder en heeft als taak de leeuwensoort in stand te houden. Ze coördineren dat dierentuinen over de hele wereld leeuwenstelletjes krijgen die voor nageslacht kunnen zorgen.

Er zijn nog 700 Aziatische leeuwen wereldwijd, waarvan er 600 leven in het beschermde Gir Forest National Park-gebied in Gujarat, India. Rond 1900 waren er nog maar twintig exemplaren van de soort over en werden er strenge maatregelen genomen door India om de soort te behouden. "Sindsdien is de jacht op de leeuwen verboden en is het leefgebied beschermd en verbeterd", aldus Blijdorp.