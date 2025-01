Huizenprijzen stijgen nog steeds, wel ietsje langzamer

Bekeken van kwartaal op kwartaal stegen de prijzen gemiddeld met 2,5 procent. Volgens de NVM is dit naar verhouding een gematigde stijging. De afgelopen jaren was de stijging in een vierde kwartaal meestal hoger.

Er werden ruim 43.000 woningen verkocht door NVM-makelaars, bijna 7000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. "Er was veel meer aanbod. Dat betekent meer kansen voor woningzoekenden", zegt voorzitter Lana Goutsmits-Gerssen van NVM Wonen. "Met een gemiddelde verkooptijd van 27 dagen, blijft het voor kopers snel beslissen."

Meer dan in 2023

Over heel 2024 zijn bijna 145.000 woningen verkocht, dat waren er ook meer dan de 132.000 in 2023. Volgens de NVM stijgt het aantal verkopen door een combinatie van factoren. "Het sentiment en vertrouwen in de woningmarkt is positief, mede door een dalende hypotheekrente en hogere lonen. Daarbij kunnen veel doorstromers hun overwaarde inzetten."

Ook kwamen er meer woningen te koop doordat investeerders in huurwoningen deze verkopen in plaats van opnieuw te verhuren als een huurder vertrekt. "Door de combinatie van krapte en hoge vraag werd dit extra aanbod vlot verkocht", aldus de NVM.

Meer dan 5 ton

De gemiddelde woning kostte dus 483.000 euro. Maar in 144 van de 342 gemeenten is die al de grens van een half miljoen euro gepasseerd. In elf gemeenten lag het gemiddelde al boven de zeven ton. Dan gaat het vaak om gemeenten met relatief grote huizen, zoals Blaricum en Wassenaar.

Er waren vier gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs nog onder de drie ton lag: Kerkrade en Heerlen in Limburg, Vlissingen in Zeeland en Pekela in Groningen. De NVM heeft voor deze gemiddelden per gemeente alleen gemeenten meegenomen waar afgelopen kwartaal meer dan 10 woningen werden verkocht.

Nieuwbouw

De verkoop van nieuwbouwwoningen ging in 2024 beter dan in voorgaande jaren. NVM-makelaars verkochten 28.900 nieuwbouwwoningen. In 2022 en 2023 waren dat er rond de 18.000 à 19.000.

De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen is al ruim twee jaar stabiel rond de 470.000 euro. De prijs per vierkante meter is wel gestegen, maar het gemiddelde oppervlakte van verkochte nieuwbouwwoningen daalde tegelijk en daardoor bleef de prijs per woning stabiel. Twee jaar geleden was een nieuwbouwwoning gemiddeld 119 vierkante meter groot, nu is dat 103 vierkante meter.