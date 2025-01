Na ontstoken hartspier nu WK handbal voor Smits: 'Minstens kwartfinale'

Wel zijn fitte spelers zijn een voorwaarde. Precies dat was het lastige punt bij Oranje. Het was druk in de ziekenboeg, maar bijna iedereen is weer terug.

De gebroken vinger die Steins, als geroemde spelmaker van Paris Saint-Germain opliep in november, is genezen. Bart Ravensbergen is terug na een kruisbandblessure, net als Thomas Houtepen.

"Als iedereen topfit is en in vorm, zijn we een heel goede ploeg", zegt Steins. "Dan kunnen we van bijna iedereen winnen. Maar we zijn ook niet een land dat ieder klein land makkelijk verslaat. Alle landen zitten dicht op elkaar." Hij is blij met de comeback van Smits. "Het is heel belangrijk dat hij terug is."

'Hoge doelen'

Beiden zijn klaar voor het wereldkampioenschap. "Ik heb me verheugd op dit WK", zegt Smits. "En we gaan niet daarheen om alleen het WK te spelen. We moeten hoge doelen stellen." Wanneer komen Steins en Smits tevreden thuis? "Als we de kwartfinale gehaald hebben."

Het WK is van 14 januari tot en met 2 februari.