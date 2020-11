Trump haalt nog voor machtsoverdracht 2000 militairen weg uit Afghanistan

Stoltenberg verwees in zijn verklaring ook naar het feit dat de NAVO-aanwezigheid in Afghanistan volgde op de steun aan de Verenigde Staten na de aanslagen van 11 september 2001.

Eerder op de dag had NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg expliciet gewaarschuwd tegen een te snelle terugtrekking. "Afghanistan dreigt weer een platform te worden van waaruit internationale terroristen aanslagen op onze thuislanden kunnen plannen en organiseren." Volgens hem zou ook de islamitische terreurgroep IS zich in Afghanistan opnieuw kunnen uitvinden.

Minister van Defensie Christopher Miller, die er pas een week zit na het ontslag van minister Esper, maakte het nieuws gisteravond bekend. Miller zei dat de VS altijd klaarstaat om in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Nationaal veiligheidsadviseur Robert O'Brien benadrukte kort daarna dat Trump altijd heeft beloofd de troepen terug te halen en dat het besluit niet als een verrassing kan komen.

De Verenigde Staten halen nog voor het einde van Trumps presidentschap een groot aantal troepen terug uit Afghanistan en Irak. In Afghanistan wordt het aantal militairen teruggebracht van 4500 naar 2500, in Irak van 3000 naar 2500. De NAVO, bondgenoten en ook Republikeinse leiders vrezen dat het de Afghaanse regering verder verzwakt en de Taliban in de kaart speelt.

De NAVO heeft bijna 12.000 militairen uit dertig lidstaten in Afghanistan. De Amerikaanse bijdrage vormt de ruggengraat van de troepenmacht, vooral als het gaat om transport en logistiek.

Volgens CNN heeft de militaire top zich de afgelopen tijd uitgesproken tegen de terugtrekking. De omstandigheden zouden daarvoor nog niet rijp zijn. Het ontslag van Esper zou ermee samenhangen.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, een trouwe bondgenoot van Trump, noemde het plan een fout. De hoogste Republikein in de commissie van het Huis van Afgevaardigden die toezicht houdt op Defensie sprak in dezelfde bewoordingen. De Texaan Mac Thornberry waarschuwde dat het de onderhandelingspositie van de Afghaanse regering schaadt. Opvallend genoeg kwam er vanuit Democratische hoek juist steun: Congreslid Adam Smith, voorzitter van dezelfde Huis-commissie, noemde het de juiste beslissing.

De situatie in Afghanistan is precair. De afgelopen jaren hebben de Taliban steeds meer terreinwinst geboekt. Er zijn recent vredesonderhandelingen begonnen in Doha die een einde moeten maken aan 20 jaar oorlog, maar of die tot resultaat leiden is nog hoogst onzeker.