Zeker 2000 gebouwen in as of beschadigd door natuurbranden Los Angeles

Inmiddels zijn er vijf brandhaarden. Het zwaarst getroffen is vooralsnog de wijk Pacific Palisades. Een groot deel van de gebouwen is verwoest.

Een verslaggever van CNN ter plaatse omschrijft Pacific Palisades als een spookstad. "Iedereen noemt de situatie apocalyptisch, maar zelfs dat dekt niet de lading", aldus de verslaggever.

In de getroffen gebieden wonen tal van beroemdheden. Meerderen zijn hun huis kwijtgeraakt, onder wie realityster Paris Hilton, komiek Billy Crystal en actrice Leighton Meester uit Gossip Girl.

Ook werden er tal van historische gebouwen verwoest, zoals een ranch die in de jaren twintig van de vorige eeuw was gebouwd door een van de eerste Hollywoodsterren, Will Rogers. Verder ging het Topanga Ranch Motel in vlammen op, gebouwd in 1929 door krantentycoon William Randolph Hearst. Het gebouw keerde in tal van series en films terug.

Chaos op Sunset Boulevard

De nieuwste natuurbrand ontstond afgelopen nacht in de Hollywood Hills, bekend van de grote Hollywood-letters en sterrenwacht Griffith Observatory. Die bekende uithangborden van Los Angeles worden overigens nog niet direct bedreigd door de branden: het vuur zal dan eerst nog een snelweg moeten oversteken die het gebied doorklieft.

In de omgeving werden mensen opgeroepen om te vertrekken, wat leidde tot chaotische verkeerssituaties. Zo stonden er lange files op de beroemde Sunset Boulevard en golden er verplichte evacuaties voor onder meer het gebied waarin de Walk of Fame ligt. Inmiddels zijn veel van die evacuatiebevelen opgeheven, omdat het vuur in hevigheid afneemt.

Drie aanhoudingen

De branden begonnen dinsdag. De oorzaak is onduidelijk, wel zijn er drie mensen aangehouden die worden verdacht van brandstichting. Ook werd een onbekend aantal mensen opgepakt voor plunderingen.

Het is uiterst zeldzaam dat een dergelijke verwoestende natuurbrand Los Angeles treft in de winter.

Vanwege de branden heeft president Biden een streep gezet door een van zijn laatste reizen in zijn presidentschap. Hij zou eigenlijk afreizen naar Italië voor een driedaagse trip, voor een ontmoeting met onder anderen de paus.