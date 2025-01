Onduidelijk hoe succesvolle lobby tegen innameplicht statiegeld verliep

Ondanks politieke onwil kwamen er vanuit de maatschappij velen verzoeken voor het verplichten toen de wet ter inzage lag in 2019. Tientallen gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties, lobbyclubs, ngo's en zelfs buitenlandse organisaties uit onder meer Spanje en Schotland stuurden reacties in op de wetswijziging die tot statiegeld op flesjes (2021) en later blikjes (2023) zou leiden.

"Zonder die verplichtingen kunnen bepaalde verkooppunten weigeren mee te werken. Daarmee loopt de invoering van het statiegeldsysteem gevaar", waarschuwde de gemeente Son en Breugel. "De innameplicht verdwijnt uit de wet. Dit kan mogelijk leiden tot frustratie voor de invoering van statiegeld", schreef de gemeente Middelburg.

De gemeente Zaanstad maande: "Supermarkten en grote verkooppunten dienen een wettelijke verplichting te hebben de verpakkingen met statiegeld weer in te nemen." Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - gemeenten die het meeste last hebben van opengebroken vuilnisbakken - lieten overigens niet van zich horen in deze wetconsultatie.

Horeca en tankstations reageren wel

Twee verkopende partijen reageerden wel op het wetsvoorstel: de tankstations en de horeca. Belangenvereniging van tankstations Drive (toentertijd BETA) schrijft dat een tankstation "absoluut niet geschikt" is voor verplichte inname. Redenen: te weinig ruimte, medewerkers hebben het al te druk en de vergoeding voor een automaat was te laag.

Bovendien kopen automobilisten volgens Drive drankjes wel bij een tankstation, maar drinken ze die in de auto. Grote tankstations langs rijkswegen zijn wel verplicht gesteld. Uit navraag bij Drive blijkt dat dit nog niet bij elk tankstation langs de snelweg kan: "Tankstationhouders organiseren dat zelf en dat is vaak nog omslachtig".

Koninklijke Horeca Nederland schreef als reactie op het wetsvoorstel: "De KHN heeft zich de afgelopen tijd ingezet om [geen verplichting] te bereiken en is dan ook blij met dit resultaat."

Interessant is wel dat KHN een enquête bijvoegt die zij onder leden had uitgezet. Met de stelling 'Als er een redelijke vergoeding komt voor de inzameling, dan zie ik geen belemmeringen voor statiegeld', was het merendeel van de horecazaken het zelfs eens. Er leefden bij ondernemers wel zorgen over ruimtegebrek, hygiëne en extra personeelskosten.

Steeds meer partijen voor

Ook de supermarkten waren in 2019 stil over het verplichten tot innemen - met uitzondering van duurzame supermarktketen Ekoplaza, die er juist voor pleit. Dit is opmerkelijk omdat in de supermarkten de grootste inzameling plaatsvindt.

Inmiddels is dat anders. Sinds een paar maanden lijkt het bedrijfsleven om: een plicht - met bijvoorbeeld uitzonderingen voor kleine winkels - is toch beter. "Voortschrijdend inzicht", zegt Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie-directeur Cees-Jan Adema.

Ook het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten, is inmiddels voorstander "om daarmee de druk op de supermarktsector te verlichten". Verpact pleit er nu ook voor. "Als er niets gebeurt, dan wordt het erg lastig om het innamepercentage te halen."