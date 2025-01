Relatief rustige ochtendspits in Nederland ondanks sneeuw en code oranje in zuidoosten

Ondanks de sneeuwval in het zuidoosten van het land, blijven grote problemen op de weg vooralsnog uit. De ANWB telt ongeveer 280 kilometer file in het hele land.

Rijkswaterstaat meldt dat er bij een zware spits tot 500 kilometer file op de rijkswegen wordt verwacht. Zover is het dus nog niet.

Sinds vannacht sneeuwt het in het Limburg en delen van Brabant. In Zuid-Limburg is gisteravond tussen de 5 en 8 centimeter sneeuw gevallen. Verwacht wordt dat er tot aan het begin van de middag nog eens 5 tot 8 centimeter in Limburg en het uiterste oosten van Noord-Brabant gaat vallen. In delen van West-Brabant en Gelderland wordt daarnaast 1 tot 3 centimeter verwacht.

Het KNMI heeft in het oosten van Brabant en Limburg, waar de meeste sneeuw wordt verwacht, code oranje uitgegeven. Ondanks de waarschuwing van het weerinstituut, komen automobilisten op de weg in de problemen. Op de A67 bij Panningen in Limburg is een personenauto tegen de vangrail gereden. Omdat de rechterrijstrook is afgesloten, heeft verkeer richting Venlo een extra reistijd van 30 minuten, meldt Rijkswaterstaat.

2,5 miljoen kilo zout

Afgelopen nacht waren ook verschillende incidenten op de weg, mogelijk door de weersomstandigheden. In Berkel-Enschot schoot een auto in een woonwijk rechtdoor en reed een woonhuis binnen. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. Omroep Brabant meldt dat rond middernacht een vrachtwagen op de A58 door gladheid kantelde.

In Gulpen, Zuid-Limburg, viel een boom op een auto, vermoedelijk door het gewicht van de sneeuw. Niemand raakte gewond. Omroep L1 meldt dat vannacht een sneeuwschuiver van de weg raakte op de afrit van de A79 bij Valkenburg. Het voertuig werd door Rijkswaterstaat losgetrokken. De afrit was enige tijd afgesloten.

Beelden van de sneeuw in Limburg gisteravond: