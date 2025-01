'Oudere' zangers mogen toch meedoen aan The Passion in Terneuzen

De organisatie van The Passion heeft besloten dat zangers boven de 45 jaar toch auditie mogen doen voor het live-event in Terneuzen. Over de leeftijdsrestrictie voor het zangkoor was ophef ontstaan.

In de muzikale paasvertelling die elk jaar op Witte Donderdag wordt gehouden, spelen bekende Nederlanders de hoofdrollen. Het zangkoor bestaat uit mensen uit de omgeving van Terneuzen. KRO-NCRV zocht daarvoor dit jaar Zeeuwse zangers van maximaal 45 jaar oud om "de jonge generatie de kans te geven om onderdeel te zijn van het zangkoor".

Dat leidde tot teleurgestelde reacties, onder meer op sociale media. Ook de 63-jarige Lenie Huigh uit Boerenhol baalde enorm, liet ze bij Omroep Zeeland weten. "Vanaf 45 jaar ben je niet meer geschikt om met je hoofd op tv te komen?", vroeg ze zich hardop af. Sommige Zeeuwen spraken van leeftijdsdiscriminatie.

'Missie geslaagd'

KRO-NRCV komt nu terug op de leeftijdseis. Tegen RTL zegt een woordvoerder van de omroep: "We vinden het heel inspirerend om te zien hoe The Passion leeft in Zeeland. Daarom hebben we besloten vanaf dit jaar de leeftijdsgrens voor het zangkoor los te laten en open te stellen voor iedereen vanaf 18 jaar".

Huigh is heel blij, zegt ze tegen de regionale omroep. "Missie geslaagd. Ik ga zeker nog proberen om auditie te doen samen met mijn 35-jarige dochter Michelle." Volgens haar gaan ook andere 45-plussers uit haar popkoor auditie doen.

The Passion is donderdag 17 april live te volgen vanuit Terneuzen. Wie dit jaar de hoofdrollen vertolken, is nog niet bekendgemaakt.