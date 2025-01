Apotheekmedewerkers willen hoger loon, onduidelijk is waar dat vandaan moet komen

Op de vraag waar dat geld blijft liggen, wijzen de partijen naar elkaar. De zorgverzekeraars zeggen dat zij dat uitbetalen aan de apotheken. Apotheken zeggen dat dat niet zo is, of dat een deel wordt achtergehouden.

"Het geld lijkt te verdwijnen in een zwart gat", zegt voormalig apothekersassistente Ellen Kruize. Online maakt zij zich hard voor de toekomst van het werken in de apotheek. "Zorgverleners zijn overwerkt en onderbetaald terwijl anderen blijkbaar profiteren van de extra middelen."

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft aan dat er geen zicht is op hoe de OVA-gelden bij de apotheken terechtkomen en wat daarmee gebeurt. "Partijen bepalen zelf hoe de middelen worden ingezet."

'Wurgcontracten'

Zorgverzekeraars benadrukken dat zij geen partij zijn en dat onderhandelingen over loon tussen werknemer en werkgever plaatsvinden. Ook geven drie grote verzekeraars VGZ, Menzis en Zilveren Kruis aan zich aan de regels te houden.

Beuning van werkgeversbond WZOA zegt dat ze gebonden is aan tarieven die zorgverzekeraars bieden. "Deze wurgcontracten laten onvoldoende ruimte om de lonen omhoog te gooien."

Bij de eerste landelijke staking in november zei de vakbond dat er zorgverzekeraars zijn die geld achterhouden dat is bedoeld voor compensatie van de lonen. "We zien weinig terug van dat geld", zegt Beuning van de WZOA.

Niet op de juiste plek

Zorgverzekeraars zeggen zich hier niet in te herkennen. Ze zeggen wel dat er ruimte is om over de OVA-gelden te onderhandelen. En dat de apotheken uiteindelijk beslissen hoe het geld wordt besteed.

Duidelijk is dat het geld niet terechtkomt op de plek waar het voor bedoeld is: om medewerkers opslag te geven. "Ik kan mij best voorstellen dat er te weinig is gegeven en dat dat geld ergens is blijven hangen. Maar als het niet duidelijk is dat dat geld voor lonen bedoeld is, kunnen ze het ook ergens anders aan uitgeven", zegt Kleibergen.