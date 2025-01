WO II-bom in centrum Dresden ontmanteld, massale evacuatie

Bij sloopwerkzaamheden aan een brug in Dresden is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De autoriteiten willen die ter plekke onschadelijk maken, waardoor vanochtend een groot gebied is ontruimd.

Rond de tienduizend inwoners, werknemers en toeristen moeten het gebied verlaten. In het gebied met een straal van ongeveer een kilometer, liggen veertien scholen, negen kinderopvangplaatsen en meerdere verzorgingstehuizen.

De bom van zo'n 250 kilo ligt bij de Carolabrug, die vorig jaar september deels instortte. Daarbij vielen geen slachtoffers. De brug dateert van de jaren 70 en loopt van het noordelijke deel van de stad naar het centrum. De bom werd gisterochtend ontdekt bij het baggeren.

De autoriteiten hebben een relatief groot gebied geëvacueerd omdat het explosief vrij ligt. Dat betekent dat de impact bij een eventuele explosie extra groot is.

Dresden werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in februari 1945, getroffen door een een serie bombardementen door de geallieerden. Er kwamen zo'n 25.000 mensen om het leven en de binnenstad van Dresden werd verwoest.