Niet geïnaugureerd, toch al regeren: 'Nog een norm die Trump breekt'

Het is goed gebruik dat nieuwgekozen presidenten zich in stilte voorbereiden, zegt Amerikadeskundige Koen Petersen, die een boek schreef over de route naar het Witte Huis. Tegelijk is de meeste belangstelling voor de zittende president in deze periode al lang verdwenen: iedereen is benieuwd naar wat komen gaat. "Maar dat de wereld zo in z'n greep is door de verkiezing van Trump en dat hij nu al regeert, dat heb ik niet eerder gezien."

"Dit is exceptioneel", beaamt hoogleraar Trans-Atlantische Relaties Roberta N. Haar (Universiteit Maastricht). "Maar geen verrassing. De meeste nieuwe presidenten doen hun best om de vertrekkende president niet te veel te belemmeren. Maar we weten dat Trump zich niet kan inhouden."

Poppetjes

Normaal gesproken gaat het in de maanden richting de inauguratie vooral over de poppetjes, zegt Petersen. "Wie komen er op belangrijke posities in het kabinet en het Witte Huis? En welk beleid kunnen we ongeveer verwachten?"

Bij Trump is dat anders: hij kondigde al radicale plannen aan en de rest van de wereld beschouwt hem de facto als president. "De wereld zet zich schrap", zegt Thomas. "We weten wat voor vlees we in de kuip hebben: een president sterk gericht op Amerika, sceptisch over de NAVO." Petersen: "Hij kiest voor een confrontatiekoers."

Vrede in Oekraïne?

Trumps bewering dat hij op dag één vrede zou brengen in Oekraïne, kreeg veel aandacht. Dat dit lukt lijkt onwaarschijnlijk, maar zijn verkiezingswinst leidde wel gelijk tot een compleet andere houding van Oekraïne en westerse bondgenoten.

Enkele regeringsleiders kwamen al langs bij Trump of nodigden hem uit, en ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky probeert bij Trump in het gevlei te komen. "Hij is in staat om Poetin te stoppen", zei hij in een interview. Ook op het slagveld proberen Rusland en Oekraïne goede posities te verwerven voor als Trump ze tot onderhandelen dwingt.

Petersen: "Tot aan de verkiezingen zeiden Europese leiders en Zelensky niet te zullen onderhandelen met Rusland. Sinds de verkiezingen lijkt het een voldongen feit dat er onderhandeld gaat worden."