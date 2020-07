Boeren willen 'in klein verband' op Malieveld en elders demonstreren

Boerenprotestorganisatie Agractie wil vandaag op verschillende plaatsen in het land kleine protestacties houden. Er zal vanaf het eind van de ochtend "in klein verband" worden gedemonstreerd op het Malieveld in Den Haag en bij provinciehuizen elders in het land.

Bart Kemp van Agractie zegt dat de boeren verspreid door het land bij provinciehuizen gaan staan. "De plaatsen weten we nog niet, het is allemaal niet vastomlijnd. Het worden in elk geval vreedzame, zichtbare demonstraties. Per provinciehuis verwacht ik zo'n 100, 150 tractoren." Die acties bij de provinciehuizen gaan volgens hem in de middag plaatsvinden.

In de ochtendspits was op de weg niets van boerenprotesten te merken. Op de snelwegen waren geen tractoren te zien.

Afgesloten

De politie is met veel agenten aanwezig in Den Haag. De toegangswegen naar de binnenstad waren vannacht en vanochtend met vrachtauto's afgesloten. maar omstreeks 9.00 uur werden de wegen vrijgegeven. Wel blijven defensievoertuigen klaarstaan om te worden inzet.

De boeren hebben toestemming op het Malieveld te demonstreren, op voorwaarde dat ze anderhalve meter afstand houden en niet met voertuigen het Malieveld op gaan.

Veevoer

Gisteravond gingen zo'n 25 boeren met tractoren naar het Binnenhof, waar minister Schouten met de Kamer discussieerde over haar plan veevoer met minder eiwitten verplicht te stellen. Rond middernacht gingen de boeren weer weg.

Het Kamerdebat duurde tot diep in de nacht. Om half vier nam de Kamer een motie aan waarin Schouten wordt opgeroepen het plan en een alternatief plan van de boerenorganisaties door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar Schouten wil de maatregel komend najaar hoe dan ook in laten gaan.

Eiwitten

Minder eiwitten in het veevoer moet leiden tot minder stikstofuitstoot. Volgens Schouten is haast geboden, omdat anders bijvoorbeeld de bouw in problemen komt, die ook een bijdrage moet leveren aan het verminderen van stikstof.

Boeren zijn bang dat hun dieren te weinig eiwitten krijgen en dat dat slecht is voor hun gezondheid. Ook vinden ze in het algemeen dat ze met te veel regels en verplichtingen worden geconfronteerd.

Landbouworganisatie LTO roept Schouten op de Kamermotie uit te voeren. Volgens LTO kan de doorrekening binnen drie weken worden gemaakt. Als dat niet lukt, is er een probleem, waarschuwt LTO, want dat de minister de hoeveelheid eiwitten in het voer gaat bepalen is "geen begaanbare weg". Het staat sowieso "haaks op de ambitie om de regeldruk te verminderen".

Gisteravond waren er ook in andere plaatsen boerenacties. Boeren protesteerden met tractoren in onder andere Breda, Groningen en Alkmaar.