Kans op vier keer Wilhelmus bij EK sprint en allround: wie houdt Nederlanders van goud?

Leerdam is de grote favoriet bij de EK sprint. Twee jaar geleden won ze voor Femke Kok, die van de partij is ondanks haar afmelding na twee afstanden op de NK sprint. Zij werd aangewezen door de selectiecommissie van de schaatsbond.

Leerdam is op de 1.000 meter, haar specialiteit, al bijna vier jaar ongeslagen in Thialf en hoeft als ze in vorm is op de 500 meter ook niet veel toe te geven op Kok.