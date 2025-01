EK sprint en allround: goud Beune of Rijpma-de Jong? Zegetocht Leerdam en De Boo?

De liefhebber van allroundschaatsen wordt de komende dagen nog eenmaal op zijn wenken bediend, voordat in aanloop naar de Olympische Spelen van 2026 in Milaan - waar elke afstand een eigen kampioen oplevert - de focus op specialiseren gaat.

In Thialf is zaterdag en zondag de EK allround als traditionele vierkamp, terwijl daar vrijdag en zaterdag ook de EK sprint wordt gehouden. Er is een serieuze kans dat Nederland beslag legt op alle vier Europese titels.

Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong kunnen bij de EK allround in een bijzonder rijtje terechtkomen (daarover verderop meer), terwijl er een serieuze kans bestaat dat het Nederlandse volkslied vier keer door de hal zal klinken.

Te beginnen met het sprinttoernooi, dat morgen begint. Jutta Leerdam kan haar derde EK-goud veroveren en bij de mannen is Jenning de Boo favoriet. In het allroundtoernooi kunnen Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong met een titel in een bijzonder rijtje komen en bij de mannen doen Beau Snellink, Chris Huizinga en Marcel Bosker mee om het goud.

Bekijk hieronder het programma van de EK sprint en allround van vrijdag tot en met zondag.