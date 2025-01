Overgrote deel Blokkermedewerkers vroeg geen WW-uitkering aan

Het overgrote deel van de voormalige medewerkers van Blokker heeft geen WW-uitkering aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. Er werkten zo'n 3500 mensen bij Blokker en tot nu toe hebben maar zo'n 240 van hen WW aangevraagd. "Dat betekent dat veel medewerkers zelf nieuw werk hebben gevonden", aldus het UWV.

Het UWV zegt dat het er nog wel iets meer kunnen worden dan die 240, maar verwacht er dus niet veel. Alle bijna 400 eigen winkels van Blokker zijn sinds begin dit jaar dicht, nadat het bedrijf op 13 november failliet ging. Er waren ook 46 winkels van franchisenemers van Blokker, die zijn nog wel open.

Baankansen

Volgens het UWV zijn er voor ex-Blokkermedewerkers voldoende baankansen, zowel binnen als buiten de detailhandel. "Veel van hun vaardigheden, zoals verkoop- en commerciële vaardigheden, klantgerichtheid en dienstverlenende houding, kunnen goed worden toegepast in nieuwe functies."

Het UWV maakte een lijst van kansrijke alternatieven, zoals verkoper in andere winkels, klantcontactmedewerker, magazijnmedewerker, horecamedewerker en zorghulp. "De alternatieve beroepen bevinden zich dus niet alleen binnen de detailhandel, maar ook daarbuiten", zegt Frank Eskes, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. "De huidige krappe arbeidsmarkt biedt volop mogelijkheden in diverse sectoren."

Sinds Blokker failliet ging betaalde het UWV tijdelijk het loon van medewerkers. Het UWV neemt na een faillissement van een bedrijf maximaal zes weken de loonbetaling over. Die periode van zes weken is bij Blokker inmiddels voorbij.

Doorstart?

Eind december kwam naar buiten dat Roland Palmer, iemand uit de Blokkerfamilie, het bedrijf opnieuw wil opbouwen. Hij wil dat doen samen met de franchise-ondernemers. Ook neemt hij de webwinkel over.

Of en hoeveel gesloten eigen Blokkerfilialen er in de toekomst opengaan, is nog onduidelijk. Dat hangt onder meer af van onderhandelingen tussen de nieuwe eigenaar en de verhuurders van de panden. Een deel van de verhuurders heeft de winkelpanden al toegezegd aan andere ketens.