Schotenwisseling rond presidentieel paleis in Tsjaad, minister meldt 19 doden

In Tsjaad was het gisteravond onrustig rond het presidentieel paleis in de hoofdstad Ndjamena. In de omgeving waren minutenlang schoten te horen en er werden zwaarbewapende militairen gezien.

Minister Koulamallah van Buitenlandse Zaken sprak later in een livestream op Facebook van een "poging tot destabilisatie" die is afgeslagen door het leger. Volgens hem werden de militaire gebouwen rond het paleis aangevallen door een groep, die aankwam in drie voertuigen. Van de 24 gewapende aanvallers werden er achttien gedood, aldus de minister tegen persbureau AFP.

Aan de kant van het leger zou één dode zijn gevallen. Koulaballah, die in de video te zien was met een wapen op zijn heup, zei dat de situatie "volledig onder controle" is.

Parlementsverkiezingen

Onlangs werden in Tsjaad parlementsverkiezingen gehouden. De regering presenteerde die als een belangrijke stap richting democratie, maar de stembusgang werd geboycot door een groot deel van de oppositie. De resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

President Mahamat Idriss Déby Itno werd vorig jaar de winnaar van de presidentsverkiezingen, die volgens waarnemers niet eerlijk waren verlopen. Hij kwam aan de macht na de dood van zijn vader, die in 2021 om het leven kwam bij de strijd tegen rebellen in het land. Hij was meer dan dertig jaar de repressieve leider van het land in de Sahel.