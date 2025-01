Fietser in Wijhe overleden bij aanrijding auto marechaussee

Een man van 67 is woensdagmiddag in Overijssel overleden bij een aanrijding met een auto van de Koninklijke Marechaussee. De man zat op de fiets. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg tussen Wijhe en Raalte.

Het slachtoffer wilde waarschijnlijk de weg oversteken toen hij door de auto werd geraakt. Het onopvallende voertuig was op dat moment in gebruik als lesauto, bevestigt de organisatie aan de regionale zender RTV Oost. Of er tijdens het ongeluk ook harder werd gereden dan toegestaan, zegt de marechaussee niet.

Het ongeluk wordt onderzocht door de Sectie Interne Onderzoeken (SIO) van de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.