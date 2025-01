Slots Liverpool lijdt in League Cup zeldzame nederlaag bij Tottenham

Vorig seizoen won Liverpool de League Cup door in de finale Chelsea te verslaan. Van Dijk kopte toen diep in de verlenging raak. De koploper in de competitie had het echter lastig met nummer twaalf Tottenham.

Keeper Becker maakte het zijn ploeggenoten nog lastiger door flink in de fout te gaan. Met de bal in de voeten werd hij opgejaagd door Lucas Bergvall. Hij redde zichzelf uit een hachelijk situatie, maar had niet door dat de 18-jarige Zweed nogmaals op de bal aasde. Pedro Porro kreeg de bal in de voeten, maar miste de opgelegde kans.

Even later schoot Dominic Solanke, oud-speler van Liverpool, wel raak voor Tottenham, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak daarvoor was Trent Alexander-Arnold al dicht bij een doelpunt voor Liverpool. Hij haalde uit, maar zijn harde en strakke schot werd geblokt door Dragusin.

Late treffer

In de slotfase schoot Bergvall zijn ploeg naar de overwinning. Solanke zette Ibrahima Konaté eenvoudig opzij en gaf voor op de Zweed, die goed afrondde. Enkele minuten daarvoor was Bergvall nog ontsnapt aan zijn tweede gele kaart.

In blessuretijd had Darwin Núnez nog de gelijkmaker op de schoen, maar opnieuw redde doelman Kinsky. Over een kleine maand heeft Liverpool op het eigen Anfield de kans om de achterstand om te buigen.