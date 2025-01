Al veel sneeuw in Limburg en delen Brabant, code oranje voor ochtendspits

De afgelopen dag waren er al problemen in het land door gladheid. Vooral in het oosten van het land was het erg gevaarlijk op de weg. Zo vielen er twee doden bij twee auto-ongelukken.

Een 48-jarige man botste met zijn auto tegen een boom bij Rossum in Overijssel. In Musselkanaal in Groningen kwam een 57-jarige bestuurder om leven nadat hij van de weg was afgegleden en in het water terecht was gekomen.