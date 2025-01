Barcelona wint in halve finale Supercup én rechtbank, De Jong weer invaller

FC Barcelona heeft de finale van de Spaanse Supercup bereikt. In het Saudische Jeddah werd Athletic Club Bilbao met 2-0 verslagen.

Het was al een goede dag voor de Catalanen. Voor aanvang van het duel kwam het nieuws dat de Spaanse sportrechtbank bepaalde dat Dani Olmo en Pau Victor voorlopig toch speelgerechtigd zijn. Het tweetal zat in Jeddah op de tribune en zou zondag in de finale in actie kunnen komen.

De Supercopa de España, gespeeld in Saudi-Arabië, gaat tussen de bekerfinalisten en de nummers één en twee van het vorige seizoen in La Liga. De andere halve finale (donderdag) gaat tussen Real Madrid en Mallorca.

Geen basisplaats De Jong

Frenkie de Jong begon op de bank bij Barcelona en kwam in de 73ste minuut in het veld voor doelpuntenmaker Gavi.

De Nederlander maakte begin oktober zijn rentree na een langdurige enkelblessure, maar lijkt sindsdien op een zijspoor beland. Afgelopen weekend speelde hij voor het eerst 90 minuten, tegen vierdeklasser UD Barbastro in het bekertoernooi. Daarvoor bleef hij twee wedstrijden op de bank.

Barcelona, dat veertien keer de Supercup won, begon sterk aan het duel. Aanvoerder Raphinha was gevaarlijk met een volley en even later probeerde hij met een vrije trap in de korte hoek de keeper te verrassen, maar Unai Simon was alert.

Gavi zette de Catalanen op voorsprong na een mooie aanval. Pedri stuurde Balde weg, die voorgaf op de 20-jarige Spanjaard. Hij stuurde de bal tussen de benen van Unai Simon door.