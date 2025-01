Rattengif in vorig jaar bezorgde poederbrieven bij Belgische overheid

In drie poederbrieven die afgelopen november werden verstuurd aan Belgische overheidsinstellingen zat de giftige stof strychnine, een soort rattenvergif. Een persoon is bij het openen van een van de brieven gewond geraakt. Er is nog niemand aangehouden.

De brieven waren gericht aan het kantoor van premier De Croo en aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Staatsveiligheid in Brussel. Een medewerker van De Croo raakte gewond aan de handen na contact met het poeder. Iemand bij Staatsveiligheid kwam er ook mee in contact en moest uit voorzorg twee dagen in quarantaine in het ziekenhuis.

Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat er strychnine in de brieven zat, een wit reukloos poeder dat onder meer gebruikt wordt bij het bestrijden van knaagdieren zoals ratten. Het kan dodelijk zijn als het wordt ingenomen. Contact met de stof kan tot huidirritatie leiden.

Mes bij kantoor De Croo

Eerder deze week werd bij het kantoor van De Croo een gewapende man overmeesterd. Hij had een mes bij zich en uitte bedreigingen tegenover de politie. Hij zou het gebouw hebben willen binnendringen.