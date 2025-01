Tweede explosie in een dag tijd in straat Almere

Bij een woning in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten is een explosie geweest. Het is de tweede explosie in dezelfde straat binnen een etmaal. Het voorval gebeurde rond 18.00 uur. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Bewoners van de straat zeggen tegen Omroep Flevoland dat het explosief afging naast de woning die gisteren doelwit was, maar de politie kan dit niet bevestigen. Bij die ontploffing raakte volgens de regionale omroep een bewoner van het huis gewond.

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.