Taakstraf voor jager die zwijn miste, maar brommobiel raakte

Een jager uit Ede is veroordeeld tot 120 uur taakstraf omdat hij onzorgvuldig te werk ging bij de jacht op een zwijn. De 41-jarige man probeerde in maart 2023 bij Lunteren een wild zwijn te schieten, maar raakte per ongeluk een brommobiel.

Het voertuig, dat zich honderden meters achter het zwijn bevond, werd doorboord door de kogel. De twee inzittenden liepen zware verwondingen op. Metaal- en gruisstukjes doorboorden op sommige plekken hun lichaam en moesten, voor zover dat lukte, operatief worden verwijderd. Ook geestelijk had het incident zijn weerslag op de slachtoffers, meldt Omroep Gelderland.

De jager handelde volgens de rechter niet zorgvuldig genoeg. Zo schoot hij vanaf een plek waar hij geen wapen mocht dragen. Ook mocht hij op die plek niet jagen op een dier.

De man moet de slachtoffers ook een schadevergoeding van 24.000 euro betalen. De straf is lager dan de eis van het OM, omdat de man volgens de rechtbank de brommobiel absoluut niet wilde raken.