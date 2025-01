Vijf jaar cel voor Nederlander wegens betrokkenheid bij aanslagen in België

Een Nederlander is in België veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van 2000 euro voor betrokkenheid bij drie aanslagen in Antwerpen. De 20-jarige Ichairo D. uit Almere pleegde de aanslagen op een discotheek en op een kantoorgebouw.

De man pleegde twee keer een aanslag op de discotheek: op 21 en 25 september 2023. Een maand later, op 30 oktober, was er een aanslag op een verzekeringskantoor. Bij alle drie de aanslagen werden er explosieven gebruikt. Het is niet duidelijk waarom het kantoor en de discotheek doelwit waren. Bij de aanslagen zijn geen gewonden gevallen.

Op camerabeelden van 25 september is te zien hoe iemand een pakketje met een 10 meter lange draad aan de gevel van de discotheek bevestigt. Dat pakket werd op afstand tot ontploffing gebracht, melden Belgische media.

Bij het verzekeringskantoor werden een jerrycan met brandstof en vermoedelijk Cobra-6-vuurwerk afgestoken. Ook werd op de gevel van het gebouw een boodschap achtergelaten.

Telefoon getraceerd

Justitie in België kwam Ichairo D. op het spoor omdat er bij elke aanslag in de buurt een auto met een Nederlands kenteken was gezien. Die auto bleek op naam van D. te staan. Ook werd later vastgesteld dat zijn telefoon ten tijde van de aanslagen in Antwerpen actief was.

Op zijn telefoon stonden berichten op de app Snapchat waarin hem op 25 september werd gevraagd of "het gelukt is". Daarop antwoordde hij bevestigend.

Bij een huiszoeking werden in zijn slaapkamer een koker met kruit en twee lonten gevonden.

D. geeft toe dat hij in de drie nachten naar Antwerpen is gereden, maar ontkent dat hij betrokken is bij de aanslagen. Hij zegt dat hij als chauffeur iemand heeft vervoerd, maar dat hij niks van de aanslagen afweet.